Впрочем, желающие приобрести гарнитуру все равно есть

Как сообщает издание «Коммерсант», гарнитура смешанной реальности, или, если использовать определение самой компании Apple, «пространственный компьютер» Vision Pro уже продается в России – причем почти официально, хотя и с рядом ограничений. Так, согласно действующему законодательству, принимающие предзаказы ритейлеры должны предупреждать потенциальных покупателей о том, что устройство поддерживает только английский язык, а также что для его использования необходим американский аккаунт Apple.

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На данный момент, согласно изученным журналистами документам, задекларирован ввоз в страну 64 экземпляров Apple Vision Pro. Среди клиентов одного из поставщиков значится компания МТС. В самой МТС на запрос СМИ ответили, что уже получили более 600 предзаказов от клиентов, а также что предоставляют на девайс годовую гарантию. Примечательно, что первые покупатели свои гарнитуры уже получили – их начали выдавать 13 февраля. Стоимость, по информации журналистов «Коммерсанта», в России начинается от 580 тысяч рублей. По словам экспертов, если продавец гарнитуры не проинформирует покупателя об ограничениях в ее работе, ему грозит крупный штраф, а также неустойка, и, возможно, компенсация вреда. В сумме они могут составить от 50% до 200% стоимости устройства.