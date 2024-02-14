Компанию не в первый раз обвиняют в жадности

Как сообщает GamesRadar, компания Blizzard в очередной раз навлекла на себя гнев и возмущение игрового сообщества — на этот раз высокой ценой набора «Темные пути» (Dark Pathways) для hack-and-slash Action/RPG Diablo IV. Набор включает в себя пять разноцветных порталов и 1000 единиц платины (премиум-валюты) и предлагается за 30 долларов США.

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По словам многих комментаторов, за 30 долларов можно приобрести отличную игру – выбор проектов, которые можно купить за такую сумму, особенно с учетом акций и скидок, весьма широк. Также игроки остались недовольны классовыми ограничениями на порталы. Проведенные же энтузиастами опросы показали, что справедливой ценой для такой микротранзакции большая часть активных геймеров считает сумму примерно в 5 долларов. «В Blizzard явно работают не глупые люди» — заключил один из комментаторов на Reddit, — «глупы скорее те, кто совершает такие покупки». Стоит отметить, что Blizzard, как и другие крупные игровые компании, неоднократно подвергалась критике из-за ценовой политики и обилия микротранзакций. В некоторых странах проблему доната и систем монетизации даже пытаются решить на законодательном уровне. Особенно этот вопрос актуален в тех случаях, когда разработчики или издатели эксплуатируют механики, похожие на те, что используются в казино.