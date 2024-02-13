Тезисы о "печках" становятся все более актуальными

Как сообщает популярный ресурс Wccftech, в статистике программного обеспечения OCCT были обнаружены результаты тестирования будущего процессора Intel Core i9-14900KS. Специалист сайта охарактеризовал его как «insane beast», что можно перевести как «безумный зверь». И такое определение – отнюдь не преувеличение, поскольку предстоящий CPU отличается не только рабочими частотами до 6.2 ГГц, пусть и не по всем ядрам, но и колоссальным уровнем энергопотребления и тепловыделения — более 400 Вт при полной нагрузке! Если задействованы все P-ядра, то их частота составляет до 5.9 ГГц, при этом температура периодически поднимается до 101 градуса по Цельсию. Какая при этом использовалась система охлаждения – неизвестно.

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Ранее характеристики Intel Core i9-14900KS были раскрыты рядом ритейлеров, и теперь они большей частью подтвердились. Процессор будет обладать 8 P-ядрами с поддержкой мультипоточности и 16 E-ядрами без таковой, а также 36 МБ кэш-памяти L3 и 32 МБ кэш-памяти L2. Базовый TDP (PL1) составит 150 Вт, но, как показывают тесты, ориентироваться на него не стоит. Покупателям будущего процессора стоит заранее свыкнуться с мыслью, что для отвода тепла придется приобретать высокоэффективную систему охлаждения — необслуживаемую с 360/420-миллиметровым радиатором и тремя вентиляторами или кастомную.



