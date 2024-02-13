У Geely, например, замерзают дверные замки

Как сообщают тематические ресурсы, российские обладатели китайских автомобилей все чаще жалуются на неприспособленность таких транспортных средств к отечественным морозам. Так, владельцы кроссоверов Geely говорят о довольно распространенной проблеме замерзания дверных замков, причем при не самых низких по российским меркам температурах – не при минус 40 градусах по Цельсию, а, например, при минус 20. Такая температура на несколько недель может установиться в большинстве городов европейской части России, а не только в северной части страны.

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Китайские автомобили хлынули на рынок РФ после ввода санкций и удорожания машин японских, корейских, европейских и американских брендов, которые пришлось ввозить окольными путями – например, при помощи механизмов параллельного импорта. Отношение среди опытных водителей к авто из Поднебесной чаще всего осторожное — с их массового распространения в России прошло слишком мало времени. Среди распространенных минусов, помимо неприспособленности к холодному климату, владельцы отмечают проблемы с наличием и доставкой запчастей и посредственный уровень сервисной поддержки. Говорят автолюбители, впрочем, и о плюсах китайских транспортных средств – высокой степени цифровизации, наличии систем помощи водителю и довольно невысокой стоимости владения, по крайней мере, в первые годы эксплуатации.