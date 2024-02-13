Часто они распространяются с фейковыми банковскими приложениями

Как сообщает издание «Коммерсант», ссылаясь на данные экспертов по информационной безопасности, интернет-мошенники в 2024 году будут чаще использовать в атаках на клиентов российских банков троянские программы – подобная тенденция прослеживается уже сейчас. Также одним из основных трендов становятся смешанные атаки, сочетающие в себе использование как различного рода технологических инструментов, так и приемов социальной инженерии. При этом стандартные схемы телефонной социальной инженерии, по статистике ЦБ, становятся менее эффективными — порядка 88% потенциальных жертв не поддаются на уловки мошенников. Одной же из основных групп риска по-прежнему являются пенсионеры и предпенсионеры.

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Глава отдела исследования киберугроз экспертного центра безопасности Positive Technologies Денис Кувшинов считает, что троянские программы становятся популярнее еще и потому, что из-за санкций из магазинов приложения App Store и Google Play пропало привычное банковское ПО вроде «Сбербанка Онлайн». В случае Android банковский софт сохранился в альтернативных магазинах приложений, но сами банки часто предлагают скачать свое приложение как apk-файл, приучая клиентов к потенциально небезопасному способу установки софта. Например, условный пенсионер, не владеющий современными гаджетами на уровне продвинутого пользователя, не отличит фейковый сайт банка от настоящего, и, таким образом, может скачать поддельное банковское приложение, после чего лишится всех своих денежных средств на счетах и картах. Как отмечают специалисты RTM Group, с целью повышения безопасности своих финансов не следует устанавливать ПО из непроверенных источников, а порой – даже из проверенных, если приложение выложено недавно, и у него мало отзывов.