А также получат дополнительные зоны для уборки

Как сообщается в личном блоге мэра Москвы Сергея Собянина, беспилотные роботы-дорожные уборщики «Пиксель» справились со вверенными им участками на отлично, поэтому география использования такой техники будет расширяться. Пока число роботов будет увеличено незначительно — с 10 единиц до 12, но производитель, ООО «Автономика», ко второй половине 2024 года планирует выйти на серийное производство.

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Безопасное для самого робота и окружающих людей перемещение обеспечивает многосенсорная система, включающая в себя камеры, радары и лидары. «Пиксель» способен распознавать людей и неподвижные объекты – первым он уступит дорогу, а вторые объедет. Емкости аккумуляторной батареи хватает на 16 часов непрерывной работы, что же касается скоростных характеристик робота — он способен выдавать 10 км/ч во время перемещения и 5 км/ч во время работы. Работает робот почти бесшумно, а значит, может убирать улицы и в ночное время суток. Так, в 2023 году «Пиксели» занимались уборкой в ЦДП на улице Покровка и в «Руднево», а также в парке «Кузьминки». В 2024 году к этим локациям добавились парки «Сокольники» и 50-летия Октября.