По задумке, они должны повысить уровень безопасности на пешеходных переходах

Как сообщают российские СМИ со ссылкой на Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы, в столице появились умные пешеходные светофоры, предупреждающие граждан о приближающемся из-за поворота автотранспорте. Согласно задумке, подобные светофоры призваны повысить уровень безопасности на пешеходных переходах – к сожалению, далеко не все водители скрупулезно соблюдают ПДД и снижают скорость или останавливаются, пропуская граждан.

Если за поворотом, вне зоны видимости пешехода, находится приближающийся автомобиль, на светофоре будут загораться белый силуэт машины и восклицательный знак. По словам заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, в случае положительного опыта применения подобных умных светофоров их использование может стать более широким. В социальных сетях инициативу встретили с одобрением — некоторые комментаторы даже вносили собственные предложения. Например, дополнить предупреждение о приближающейся машине специальным звуковым сигналом. Сейчас новые светофоры тестируются на пяти участках.