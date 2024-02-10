Это снижает вероятность выхода в нынешнем же году ОС Windows 12

Как сообщают тематические ресурсы, корпорация Microsoft официально подтвердила, что в 2024 году выйдет крупное обновление Windows 11 24H2. Эта новость значительно снижает вероятность выхода в нынешнем же году операционной системы Windows 12, поскольку с точки зрения маркетинга стратегия с небольшим временным разрывом между двумя релизами будет не слишком рациональной, поскольку произойдет дополнительное дробление аудитории. Компании и без того пока не удается убедить значительную часть пользователей перейти на Windows 11 — Windows 10 остается гораздо более популярной ОС.

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В Windows 11 24H2 Microsoft добавит новые функции, связанные с искусственным интеллектом, часть которых ранее приписывалась Windows 12. На самом деле, официальных подробностей пока практически нет — до релиза обновления еще около полугода, и компания не спешит раскрывать карты. Возможно, что в Microsoft сейчас даже не знают, войдут те или иные функции в Windows 11 24H2 или будут добавлены только в Windows 12. Руководство фирмы заинтересовано в том, чтобы мотивировать пользователей активнее использовать Copilot и другие функции искусственного интеллекта, и для этого будет тестировать различные методы. Возможно и возвращение агрессивной рекламы – так, в Windows 10 недавно появились баннеры, предлагающие перейти на Windows 11.