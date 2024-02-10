Компания даже создаст новое бизнес-подразделение

Как сообщает Reuters со ссылкой сразу на несколько источников, корпорация NVIDIA создает новое бизнес-подразделение, которое будет заниматься разработкой и выпуском специализированных чипов под нужды конкрутных заказчиков – вероятно, в партнерстве с тайваньским полупроводниковым гигантом TSMC. В интересах NVIDIA – наладить прочные деловые отношения с крупными компаниями, которым требуются специализированные ускорители вычислиний и опередить конкурентов. Здесь стоит отметить, что, например, генеральный директор OpenAI Сэм Альтман проводит переговоры с саудовскими инвесторами, чтобы найти средства для самостоятельной разработки необходимых чипов и дальнейшего их производства на мощностях TSMC.

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В настоящий момент, согласно оценкам экспертов, NVIDIA контролирует порядка 80% мирового рынка высокопроизводительных ИИ чипов. Капитализация компании быстро растет и уже достигла 1.78 триллиона долларов – рост с начала года составил более 40%. В 2023 же году капитализация NVIDIA и вовсе выросла более, чем в 3 раза. Планку в 3 триллиона долларов пока удавалось преодолеть только Apple и Microsoft, но компания Дженсена Хуанга вполне может стать третьей. Ожидаемый рост рынка специализированных чипов для ИИ и ЦОД этому только поспособствует.