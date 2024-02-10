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[Zero]
Patriot представила PCI-E 5.0 SSD Viper PV553 с вентилятором-«турбиной»
С температурами проблем не будет точно, но могут быть с шумом

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Как сообщает популярный ресурс Tom’s Hardware, компания Patriot презентовала необычный твердотельный накопитель Viper PV553 стандарта PCI-Express 5.0. Необычность его заключается в системе охлаждения – производитель оснастил SSD радиальным вентилятором, в народе более известным под не совсем корректным названием «турбина». Ранее такие вентиляторы устанавливались на некоторые графические ускорители – опытные компьютерщики могут вспомнить, например, старые видеокарты AMD Radeon HD7970.

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По данным Tom’s Hardware, Viper PV553 — первый массовый твердотельный накопитель с радиальным вентилятором – другие производители, как правило, используют для своих PCI-E 5.0 SSD «вертушки» стандартного формата. Вероятно, подобная система охлаждения позволит защитить контроллер и чипы от перегрева, но у экспертов вызывают вопросы ее надежность в долгосрочном периоде и выдаваемый уровень шума.

Если говорить о производительности рассматриваемого SSD, то он базируется на контроллере Phison E26 и 232-слойной 3D TLC памяти Micron. Patriot сообщает о скорости линейного чтения до 12.4 ГБ/с, а случайного — до 1.4 миллиона IOPS. Накопитель будет поставляться в модификациях емкостью 1, 2 и 4 ГБ, при этом информации о его рекомендованной стоимости пока нет.

#ssd #твердотельные накопители #patriot #viper
Источник: tomshardware.com
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Patriot представила PCIe 5.0 накопитель Viper PV553 с активным охлаждением и скоростью до 12,4 ГБ/с
Patriot анонсировала твердотельный накопитель Viper PV553 с вентиляторным кулером
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