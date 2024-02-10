А еще весьма продвинутые камеры

Известный инсайдер Йогеш Брар, ранее уже предоставлявший общественности точные данные о будущих девайсах, опубликовал на своей странице в соцсети X (ранее — Twitter) предварительную информацию о характеристиках будущего флагманского смартфона Xiaomi 14 Ultra. Если верить опубликованным данным, аппарат будет базироваться на SoC Snapdragon Gen 3. Также эксперт сообщает о наличии аккумуляторной батареи емкостью примерно 5300 мА*ч с поддержкой сверхбыстрой 90-ваттной зарядки.

Смартфон сможет похвастаться 6,73-дюймовым AMOLED Quad HD+ 120 Гц дисплеем и блоком из четырех основных камер по 50 Мп каждая – среди них, помимо основного датчика, есть широкоугольный модуль и два «телевика». Фронтальная камера – 32-мегапиксельная. Известно, что используется фирменная оптика Leica. Помимо всего прочего, источник сообщает о защите от пыли и влаги в соответствии со стандартом IP68 и дополнительных чипах, вероятно, связанных с возможностями искусственного интеллекта и цифровым улучшением фотографий. Функционировать Xiaomi 14 Ultra будет под управлением ОС Android 14 с оболочкой HyperOS. Стоимость флагмана пока неизвестна, но очевидно, что она будет высокой.