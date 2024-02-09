С учетом масштабов продаж, сумма не столь значительная

Как сообщает популярный ресурс VideoCardz, на сайте Комиссии по безопасности потребительских товаров США (CPSC) выложили данные о кампании отзыва бракованных угловых кабелей-адаптеров CableMod для графических ускорителей NVIDIA RTX 4000 (Ada Lovelace). Ранее представители компании-производителя заявили, что крепление ряда моделей переходников в процессе эксплуатации может ослабнуть, что чревато возникновением перегрева или даже оплавления контактов. Здесь стоит напомнить, что проблема оплавления контактов широко обсуждалась вскоре после выхода видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4090. Как выяснилось, пользователи просто не до конца вставляли штекер в разъем, что, впрочем, говорит и о его конструктивных недостатках.

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По информации CPSC под отзыв попало более 25 300 проданных кабелей-адаптеров. Компания CableMod обязалась взять на себя все расходы по замене, в качестве альтернативы предложив депозит в размере 60 долларов в своем магазине. Общий ущерб владельцам видеокарт по оценкам CPSC составляет порядка 74-75 тысяч долларов – всего ведомство получило более 270 жалоб на ослабление, перегрев или оплавление разъема. Случаев получения людьми травм или возникновения пожаров не было.