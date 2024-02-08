Поводом для нее якобы послужил неправильно наклеенный штрих-код

Как сообщают российские СМИ, в частности, РИА Новости, на складе маркетплейса Wildberries в Электростали ночью 8 февраля произошла массовая драка, в которой участвовали как работники объекта, так и охранники. Поводом для начала конфликта якобы послужил неправильно наклеенный штрих-код. Между сотрудником и сделавшим ему замечание бригадиром начался конфликт, была вызвана охрана. В результате началась потасовка. По другой версии – охранник сделал одному из работников замечание по поводу неопрятной бороды, из-за чего завязалась перепалка. Также некоторые источники сообщают о распыленном в ходе потасовки перцовом баллончике.

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В ситуацию пришлось вмешаться даже правоохранительным органам — в ходе проверки полицейские выявили 13, предположительно, наиболее активных нарушителей, которых предстоит опросить. В пресс-службе компании журналистам подтвердили факт конфликта, но заявили, что пострадавших в ходе него не было. В полиции, согласно официальному заявлению, оказалось около десяти человек. Вероятно, в ближайшие дни появится дополнительная информация о правовых последствиях инцидента.