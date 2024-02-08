Одна из главных проблем - заметность складки экрана

Как сообщает издание The Information, в настоящий момент у корпорации Apple имеется как минимум два разных прототипа складывающихся смартфонов iPhone, при этом они, по имеющейся у журналистов информации, не пойдут в серийное производство. Это лишь концепты, находящиеся на сравнительно ранней стадии разработки. Согласно сведениям The Information, в Apple планируют создать устройство, которое в разложенном виде будет примерно в два раза тоньше нынешних iPhone. Также нерешенной остается проблема складки на экране, портящей эстетические впечатления от работы со смартфоном и мешающей пользоваться стилусом.

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В статье отмечается, что компания из Купертино работает как над iPhone, так и над iPad с гибким или складным экраном, но проекты могут быть отложены или отменены, если получившиеся девайсы не будут соответствовать стандартам качества и предоставлять позитивный пользовательский опыт. Так, ранее Apple уже отменила как минимум один проект складного iPhone. По мнению большинства экспертов, компания в итоге все-таки выпустит смартфон или линейку смартфонов с гибким экраном, но когда именно это произойдет – неизвестно.