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[Zero]
Компания TSMC стала крупнейшим производителем чипов на планете по объему выручки за 2023 год
Компания опередила Samsung и Intel

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Как сообщает популярный ресурс TechPowerup, тайваньский полупроводниковый гигант TSMC преодолел историческую отметку, заняв в 2023 году первое место в мире по объему выручки в своей отрасли. При этом компании удалось опередить таких мастодонтов, как Intel и Samsung. Ранее TSMC опережала конкурентов по объемам поставок, но не могла догнать их по финансовым показателям, а в 2023 году заработала почти 70 миллиардов долларов против 63 миллиардов у Samsung и 58 миллиардов у Intel.

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Эксперты уже на протяжении нескольких лет прогнозировали, что TSMC перегонит конкурентов по полупроводниковой отрасли – в настоящий момент именно тайваньская компания предлагает клиентам наиболее совершенные и тонкие техпроцессы. Также успехам фирмы способствовали сначала увеличенный спрос на цифровую технику во время пандемии коронавируса COVID-19, а после — бум искусственного интеллекта и нейросетей. Например, ускорители вычислений NVIDIA, как и чипы для игровых видеокарт, а также процессоры и GPU AMD выпускаются именно на мощностях TSMC. Всего же у компании насчитывается несколько сотен клиентов, среди которых, помимо NVIDIA и AMD, следует выделить HiSilicon, MediaTek, Huawei, Realtek и Qualcomm. В скором времени к ним присоединится и Intel – а возможно, это уже произошло.

#intel #samsung #полупроводники #tsmc #чипы
Источник: techpowerup.com
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