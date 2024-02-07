Похожим образом поступают некоторые крупные торговые сети магазинов цифровой техники

Как сообщили в Яндексе, на торговой площадке «Яндекс.Маркет» компания будет продавать ноутбуки под собственной торговой маркой Lunnen. Сейчас в ассортименте бренда имеются мобильные ПК линейки Ground, а в будущем к ним добавятся планшеты, мониторы, готовые конфигурации ПК и другая техника. Похожей стратегии придерживаются и некоторые крупные ритейлеры, такие, как DNS или Ситилинк.

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Дизайн и технические характеристики устройств Lunnen определяются специалистами Яндекса — например, лэптопы Lunnen Ground 15 и Ground 16 подойдут для работы, учебы и потребления контента. Они оснащены производительными процессорами AMD Ryzen с 6 и 8 ядрами соответственно, и качественными FullHD IPS дисплеями, но не обладают дискретными видеокартами, а потому плохо подходят для современных игр. Модели могут похвастаться приличным комплектом разъемов, а также наличием предустановленной операционной системы Windows 11. Приобрести новые ноутбуки Lunnen можно по цене от 40 до 50 тысяч рублей в зависимости от модификации. Как заявила креативный директор собственных брендов «Маркета» Мария Бриш, в будущем ассортимент Lunnen будет значительно расширен.