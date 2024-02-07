За это стоит сказать спасибо производителям чипов флеш-памяти, искусственно создавшим дефицит своей продукции

Как сообщает популярный ресурс TechSpot, ситуацию с ценами на рынке твердотельных накопителей можно охарактеризовать как неблагоприятную для пользователей. Если до лета 2023 года SSD стремительно дешевели, то во второй половине года стали дорожать. Дело в том, что производители чипов памяти, такие, как Samsung, Hynix и Micron, фактически, заключили неформальный картельный сговор, снизив объемы производства продукции и создав на рынке искусственный дефицит. Это уже привело к удорожанию SSD и оперативной памяти, и, по мнению экспертов, в 2024 году накопители подорожают в среднем еще на 20-50%.

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Лучший совет, который сейчас можно дать геймерам – не откладывать приобретение твердотельного накопителя или ОЗУ, если существует необходимость в подобном апгрейде. По приблизительным оценкам, дефицит чипов DRAM и NAND будет сохраняться на протяжении всего 2024 года, и, вероятно, большей части 2025 года. Соответственно, доступных по цене SSD в ближайшее время ожидать не приходится. Оптимальным же вариантом для хранения больших объемов данных по-прежнему останутся жесткие диски и магнитные ленты.