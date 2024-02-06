Посмотреть его можно будет на сайте журналиста

Как сообщают российские СМИ, американский журналист и телеведущий Такер Карлсон официально подтвердил, что прилетел в Россию для того, чтобы взять интервью у президента страны Владимира Путина. Слухи о такой возможности ходили с того момента, как стало известно о визите популярного ведущего, известного своими консервативными взглядами в РФ, но подтверждение они получили только сейчас. Журналист, стоя на одной из московских крыш, под видеозапись дал обещание, что все желающие смогут бесплатно ознакомиться с полным, не смонтированным интервью на его сайте.

Когда именно будет взято интервью и когда оно выйдет, а также на какие темы будут разговаривать американский ведущий и российский президент – в настоящий момент неизвестно, но, по словам Такера Карлсона, знаменитый предприниматель и миллиардер Илон Маск, владеющий соцсетью X (Twitter) пообещал не блокировать видеоролик на своей платформе. По мнению журналиста, американцы «не в курсе, что происходит в России и Украине». Также ведущий заявил, что предложил дать интервью и президенту Украины Владимиру Зеленскому, выразив надежду на то, что он согласится.