В настоящий момент мессенджером пользуются 47% населения России

Как сообщает издание «Известия», мессенджером Telegram в настоящий момент пользуются 47% населения России, при этом он является одной из главных площадок для различного рода кибермошенников. Такие данные предоставляет Angara Security по итогам анализа инцидентов в области безопасности в 2023 году. Злоумышленники активно атакуют как физических лиц, так и компании, причем в ряде случаев используют весьма изощренные схемы.

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Например, преступник может скопировать профиль человека и написать бухгалтеру якобы от лица руководителя, потребовав перевести деньги на счет указанной фирмы. Отдельные продвинутые мошенники уже осваивают технологии дипфейков, позволяющие подделывать фотографии человека, его голос, и даже видеозвонки. Информацию о жертвах злоумышленники берут из доступных в сети баз данных – к сожалению, российский бизнес в массе своей крайне безответственно относится к хранению персональных данных сотрудников и клиентов. Так, в 2022-2023 году в сеть утекла информация о десятках миллионов россиян. Госдуме даже пришлось принять закон, значительно ужесточающий наказание за утечки данных.

Примечательно, что если раньше информация из подобных утекших баз данных распространялась в основном на теневых форумах, то в 2023 году подобная деятельность в значительной мере перекочевала в Telegram. Как полагают эксперты «Известий», активизация мошенников в Telegram связана с тем, что он является наиболее популярным в России мессенджером, а WhatsApp и Viber сдают позиции. Точное число атак мошенников подсчитать невозможно, но очевидно, что за последние годы оно выросло в несколько раз.

Специалисты по информационной безопасности рекомендуют использовать двухфакторную аутентификацию и не открывать подозрительные ссылки или файлы, даже если их прислал родственник, друг или знакомый – его аккаунт может быть взломан. Также следует с недоверием относиться к просьбам установить какое-либо программное обеспечение или перевести денег — они часто исходят от мошенников.