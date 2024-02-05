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[Zero]
Представлен недорогой 24-дюймовый FullHD монитор Xiaomi A24 с частотой обновления 100 Гц
Характеристики у устройства довольно скромные, как, впрочем, и цена

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Как сообщает популярный ресурс Notebookcheck, китайская корпорация Xiaomi готовит к релизу недорогой монитор под названием Xiaomi A24i – модель отличается аскетичным дизайном и довольно скромными по современным меркам характеристиками. Диагональ экрана составляет 23.8 дюйма при разрешении 1920x1080 пикселей (FullHD) и частоте обновления до 100 Гц. Также производитель заявляет о 99% соответствии стандарту sRGB и времени отклика до 6 мс.

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Из разъемов на борту имеются только HDMI или DisplayPort, эргономические возможности также оставляют желать лучшего – можно изменять лишь наклон дисплея, но не высоту. Стоимость новинки на международном рынке пока не раскрывается, но очевидно, что она будет невысокой — в Китае решение предлагается под названием Redmi Monitor A24 за 499 юаней (около 70 американских долларов). Вероятно, устройство ориентировано на домашнее, учебное и офисное использование, хотя в теории может применяться и для гейминга – многие любители компьютерных игр по-прежнему используют дисплеи с частотой обновления 60-75 Гц без поддержки современных технологий адаптивной синхронизации.

#xiaomi #анонс #мониторы #дисплеи #экраны
Источник: notebookcheck.net
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