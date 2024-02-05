Механизм дистанционного электронного голосования будет задействован в 29 регионах страны

Как сообщает издание «Ведомости» со ссылкой на информацию, полученную от Минцифры РФ, за неделю было подано уже более одного миллиона заявлений на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ). Наибольшую активность в подаче заявок на ДЭГ проявили Чувашия, Алтайский край, Московская, Ростовская и Свердловская области. Всего проголосовать дистанционно смогут жители 29 российских регионов. Откроет ЦИК и избирательные участки за рубежом, хотя точное их количество пока неизвестно.

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Главной интригой в настоящий момент является вопрос, допустит ли ЦИК до выборов политика Бориса Надеждина – по предварительным данным, это крайне маловероятно, скольку рабочая группа ранее нашла 15% брака в собранных за него подписях при допустимой норме в 5%. Превышен, по данным журналистов, порог брака и в подписях другого кандидата — лидера партии «Коммунисты России» кандидата Сергея Малинковича. У него эксперты нашли около 14% невалидных подписей. Выборы президента РФ будут проходить три дня и состоятся с 15 по 17 марта нынешнего года – в пятницу, субботу и воскресенье.