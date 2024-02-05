Он почти не уступает Ryzen 7 5800X3D в большинстве проектов

Команда популярного Youtube-канала Hardware Unboxed протестировала новенький процессор AMD Ryzen 5700X3D, предназначенный для старого сокета AM4 в бенчмарках и актуальных играх. Тестовый стенд включал МП MSI MPG X570S Carbon Max WiFi и ОЗУ DDR4-3600 CL14, а также видеокарту RTX 4090. Как выяснилось, в однопоточном и многопоточном тесте Cinebench 2024 новинка уступает Ryzen 7 5800X3D 7-10% — сказываются не столь высокие рабочие частоты. Впрочем, геймеров больше интересуют результаты в играх.

В 10 различных проектах Ryzen 7 5700X3D превзошел все решения Ryzen 5000, за исключением обладающего 3D-кэшем Ryzen 7 5800X3D. При этом средняя величина отставания от него составила менее 5%. Примечательно, что примерно равные с 5800X3D результаты в игровых сценариях использования продемонстрировал шестиядерный процессор сокета AM5 AMD Ryzen 5 7600X. По мнению экспертов канала, Ryzen 7 5700X3D является оптимальным вариантом для апгрейда старых систем на основе сокета AM4, а также хорошим выбором для сборки нового геймерского ПК. По игровой производительности он почти не отличается от Ryzen 7 5800X3D, но предлагается ритейлерами за значительно меньшую сумму.