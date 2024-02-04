Это хорошо отслеживается по динамике перехода с Windows 10 на Windows 11

Как сообщает популярный ресурс MyDrivers, ссылаясь на сведения, полученные от инсайдеров, корпорация Microsoft не спешит выпускать операционную систему Windows 12 в том числе из-за нежелания значительной части пользователей обновляться. Так, по данным журналистов, сейчас в мире около миллиарда человек используют Windows 10, и только 400 миллионов – Windows 11. И даже статистика игрового сервиса Steam демонстрирует, что «десятка» по-прежнему популярнее. А ведь геймеры – это активная аудитория, которая в среднем более лояльна к обновлениям.

Социологические исследования и анализ статистики показывают, что пользователи редко стремятся как можно скорее обновить свою операционную систему до последней версии. Гораздо чаще они продолжают использовать стабильный вариант до тех пор, пока их система не устареет, и лишь при апгрейде или приобретении нового устройства переходят на новую ОС. Вероятно, именно поэтому полностью отключить обновления в Windows 10 и Windows 11 достаточно сложно для пользователя, далекого от мира компьютерных технологий.