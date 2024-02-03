Причина все та же - санкции по-прежнему действуют

После ввода санкций против ряда российских банков, включая СберБанк, и удаления их приложений из магазинов Google Play и App Store, эти банки регулярно выкладывают свое ПО под альтернативными названиями. Так, 2-3 дня назад многие СМИ писали, что «Сбер» успешно выложил свое приложение в App Store под названием «Учет Онлайн». В банке рекомендовали оперативно скачать и установить его – в особенности клиентам со старыми версиями «СберБанка Онлайн» (13.02 и ниже). Поддержка таких версий будет прекращена в течение 2024 года.

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Приложение продержалось в магазине Apple недолго — его уже удалили. Ранее пользователи жаловались в социальных сетях и на тематических ресурсах, что у них перестало работать еще одно альтернативное приложение СберБанка под названием «СБОЛ». При этом многие специалисты по информационной безопасности критикуют как сами санкции, так и действия банков. Согласно распространенному в экспертной среде мнению, сложившаяся ситуация подрывает доверие пользователей к банковскому софту, а также делает людей более уязвимыми к мошенническим схемам с фейковыми вредоносными приложениями, маскируемыми под официальное ПО.