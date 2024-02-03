Такие адаптеры не фиксируются в разъеме видеокарты

Как сообщают эксперты популярного интернет-издания Igor’s Lab, некоторые графические ускорители NVIDIA GeForce RTX 4080 Super могут поставляться с бракованными адаптерами 12V2×6. Производители видеокарт рекомендуют вставлять коннектор в разъем до явно различимого щелчка, который служит знаком того, что соединение надежно зафиксировано. Тем не менее, в случае одной из моделей RTX 4080 Super от MSI такого щелчка не происходило, как и фиксации соединения. Специалисты попробовали использовать другие кабели и адаптеры – с ними проблем не возникло, поэтому очевидно, что корень проблемы – именно в комплектном разветвителе.

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Изучив проблемный адаптер, эксперты обнаружили, что он обладает большей длиной контактов, чем другие. Если это не единичный случай, то на рынок могла попасть целая партия таких переходников, и, соответственно, комплектующихся ими графических ускорителей. В наихудшем случае это может привести к новой серии оплавлений контактов разъемов и выходу видеокарт из строя – подобная история уже произошла с RTX 4090, когда модель только появилась на рынке. Выяснилось, что чрезмерный нагрев и оплавление происходят при неплотном контакте, когда пользователь не до конца вставляет коннектор в разъем. В случае же RTX 4080 Super даже если коннектор бракованного адаптера вставлен до конца, штатными средствами он не фиксируется, и со временем соединение может стать ненадежным, что приведет к перегреву и оплавлению.