Санкции и уход части издателей и студий с российского рынка привели к возвращению старых привычек

Как сообщает издание «Ведомости» со ссылкой на данные XYZ School, 73% российских геймеров в 2023 году хотя бы раз запустили какую-либо пиратскую игру. Наиболее популярны среди отечественных любителей видеоигр оказались Atomic Heart, Hogwarts Legacy и Baldur’s Gate 3 – хотя бы одну из них загрузили 84% игроков. Всего же российским игровым сообществом было скачано пиратских игр почти на 325 миллиардов рублей, хотя методика подсчета, как и в других случаях, связанных с пиратством, вызывает некоторые вопросы. Также многие пользователи скачивали пиратскую версию в качестве своеобразного «демо-варианта», после чего, если им нравился проект, приобретали официальную лицензию.

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По информации XYZ School, в России в настоящий момент около 25 миллионов активных геймеров. Основных же причины для пиратства, как считают эксперты, три. Первая – уход значительной части издателей и студия, вторая – проблемы с оплатой, а третья – высокая стоимость многих игр и низкие доходы. Компании годами «приучали» геймеров потреблять легальный игровой контент, но санкции и блокировки привели к возвращению старых привычек. В среднем западные издатели и студии потеряли из-за ухода из России 1.5-10% рынка.