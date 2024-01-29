Прирост по сравнению с обычной версией RTX 4080 оказался не слишком значительным

Как сообщает популярный ресурс Wccftech, в сети появились первые тесты нового графического ускорителя NVIDIA GeForce RTX 4080 Super – пока только в бенчмарке Geekbench. Судя по результатам, разница с базовой версией RTX 4080 невелика, что же касается отставания от RTX 4090 – оно по-прежнему очень значительное. Впрочем, RTX 4080 Super в любом случае будет являться весьма привлекательным вариантом для покупки, поскольку рекомендованная стоимость данного графического ускорителя составляет всего 999 долларов против 1199 долларов у обычной «четыре тысячи восьмидесятой».

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В играх прирост может оказаться ниже, чем в тестах, но главная в настоящий момент интрига для многих российских компьютерных энтузиастов и геймеров – по какой стоимости будет предлагаться RTX 4080 Super в отечественных магазинах, и сбросят ли ритейлеры цены на базовую версию RTX 4080. Официальный релиз нового графического ускорителя запланировал на 31 января, и, судя по опыту с началом продаж RTX 4070 Super и RTX 4070 Ti Super, как минимум некоторые российские торговые сети начнут предлагать RTX 4080 Super в тот же день, что и зарубежные – пути обхода санкций давно отработаны. При этом стоимость новинки, все же, вероятно, будет несколько выше рекомендованной, но на сколько процентов – пока загадка.