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[Zero]
Seagate выпустила HDD серии IronWolf Pro для NAS объемом 24 терабайта
На данный момент это самый емкий жесткий диск в своей линейке

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Производители жестких дисков продолжают разрабатывать модели все большей емкости – в настоящий момент значительные надежды возлагаются на технологии энергетической подпитки – подогрев «блинов» жестких дисков посредством лазера или микроволн в сочетании с использованием гелиевого наполнения. Впрочем, продолжают выходить на рынок и новые емкие HDD без подогрева пластин при записи.

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Так, компания Seagate презентовала наиболее емкий HDD линейки IronWolf Pro — модель под названием ST24000NT002 вместимостью 24 терабайта. Устройство выполнено в стандартном 3.5-дюймовом форм-факторе и обладает гелиевым наполнением. Важно отметить, что в данном случае используется традиционный (CMR), а не черепичный (SMR) тип записи, что означает, что у решения не будет проблем со скоростными показателями в сложных сценариях использования.  Предельная скорость передачи данных заявлена производителем на уровне 285 МБ/с. Ресурс перезаписи устройства составляет 550 терабайт в год, а показатель наработки на отказ — 2.5 миллиона часов. Устанавливать ST24000NT002 можно в NAS с любым числом отсеков — HDD поддерживает технологии компенсации вибрации.

#hdd #seagate #жесткие диски #nas
Источник: servernews.ru
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