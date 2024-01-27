Он совершил на несколько десятков полетов больше, чем ожидалось

Как сообщает NASA, миссия марсианского вертолета Ingenuity официально завершилась – связь с аппаратом сохраняется, но данные датчиков показывают повреждения лопасти винта. Суммарно Ingenuity совершил целых 72 полета, хотя изначально программа исследований предусматривала только 5. Общее время полетов превысило 120 минут. Как заявил администратор NASA Билл Нельсон, этот удивительный вертолет летал дальше и выше, чем можно было бы предположить и помогал ученым «делать невозможное возможным», прокладывая путь к дальнейшему освоению Марса и Солнечной системы.

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Вертолет Ingenuity достиг Красной планеты 18 февраля 2021 года, будучи прикреплен к марсоходу Perseverance. Первый полет состоялся 19 апреля. За время почти трехлетней исследовательской программы аппарат сталкивался с неработоспособностью одного из датчиков, пылевыми бурями, аварийными посадками и даже марсианской зимой. И хотя сейчас программа полетов завершена, команда ученых и инженеров NASA проведет финальные тесты вертолета и скопирует все собранные им данные для дальнейшего изучения.