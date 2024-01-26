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Как сообщает ресурс 3DCenter со ссылкой на данные немецкого ритейлера Mindfactory, новенькие графические ускорители NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super пользуются спросом среди покупателей, особенно по сравнению с еще одной новинкой — AMD Radeon RX 7600 XT с 16 гигабайтами видеопамяти. За первые сутки после открытия продаж ритейлер реализовал 280-300 первых видеокарт и всего 30-40 вторых.
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По мнению журналистов и технических экспертов, продажам RX 7600 XT 16 ГБ мешают завышенные цены и слишком большой для такой видеокарты объем видеопамяти – его просто негде реализовывать, с учетом того, что для разрешения 4K рассматриваемому GPU не хватит производительности, если говорить о наиболее ресурсоемких и требовательных к памяти играх. Что же касается RTX 4070 Ti Super — ее популярности не помешали даже отнюдь не восторженные обзоры блогеров и представителей тематических ресурсов. Несмотря на то, что прибавка в производительности по сравнению с базовой версией RTX 4070 Ti в большинстве случаев не превышает 6-7%, преимуществом обновленной карты является наличие 16, а не 12 гигабайт видеопамяти. Ей, в отличие от RX 7600 XT, они как раз нужны — решение вполне подходит для 4K-гейминга, хотя в ряде случаев для получения комфортного FPS, особенно с трассировкой лучей, придется использовать технологии DLSS 3/Frame Generation.