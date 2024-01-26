AMD оснастила новую видеокарту явно избыточным объемом памяти

Как сообщает ресурс 3DCenter со ссылкой на данные немецкого ритейлера Mindfactory, новенькие графические ускорители NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super пользуются спросом среди покупателей, особенно по сравнению с еще одной новинкой — AMD Radeon RX 7600 XT с 16 гигабайтами видеопамяти. За первые сутки после открытия продаж ритейлер реализовал 280-300 первых видеокарт и всего 30-40 вторых.

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По мнению журналистов и технических экспертов, продажам RX 7600 XT 16 ГБ мешают завышенные цены и слишком большой для такой видеокарты объем видеопамяти – его просто негде реализовывать, с учетом того, что для разрешения 4K рассматриваемому GPU не хватит производительности, если говорить о наиболее ресурсоемких и требовательных к памяти играх. Что же касается RTX 4070 Ti Super — ее популярности не помешали даже отнюдь не восторженные обзоры блогеров и представителей тематических ресурсов. Несмотря на то, что прибавка в производительности по сравнению с базовой версией RTX 4070 Ti в большинстве случаев не превышает 6-7%, преимуществом обновленной карты является наличие 16, а не 12 гигабайт видеопамяти. Ей, в отличие от RX 7600 XT, они как раз нужны — решение вполне подходит для 4K-гейминга, хотя в ряде случаев для получения комфортного FPS, особенно с трассировкой лучей, придется использовать технологии DLSS 3/Frame Generation.