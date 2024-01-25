Он должен защитить граждан от незаконного использования их внешнего вида и голоса

Как заявил председатель Комитета Госдумы по информполитике, IT и связи, депутат Александр Хинштейн, парламентарии совместно с профильными ведомствами уже занимаются разработкой законопроекта против дипфейков – подделок внешнего вида и голоса человека с применением технологий ИИ и нейросетей. По мнению депутата, проблема является достаточно острой.

реклама

По слова господина Хинштейна, для защиты граждан от мошенничества и незаконного использования их внешности и голоса Госдуме предстоит внести изменения в закон о персональных данных. В какие именно сроки соответствующий законопроект будет разработан – пока неизвестно, но, по сообщениям СМИ, граждане все чаще сталкиваются с подделкой злоумышленниками голоса при помощи нейросетей как при телефонных звонках, так и при звонках в мессенджерах. Подобная схема позволяет преступникам с большей вероятностью войти в доверие к жертве и убедить ее перевести на названные карту или счет денежные средства.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

С развитием технологий ИИ и нейросетей, а также упрощением их использования проблема дипфейков будет становиться все более значимой. По мнению многих экспертов, уже в ближайшие годы нейросети смогут создавать видеоролики, неотличимые от настоящих. Что же касается дипфейк-голосов – их нередко нельзя отличить на слух от подлинных уже сейчас. Для того, чтобы распознать подделку, в данном случае требуется специализированное ПО.