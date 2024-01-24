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Как сообщает ресурс 91mobiles, благодаря Google Play Console были частично раскрыты характеристики будущего флагманского смартфона ASUS Zenfone 11. Вопреки предположениям ряда экспертов, он с высокой вероятностью будет базироваться на еще не выпущенной SoC Snapdragon 8 Gen 4, а не на Snapdragon 8 Gen 3. Если точнее, речь идет о неизвестном чипе с восемью ядрами Kryo и графикой Adreno 830. Таких решений у Qualcomm пока нет, и почти наверняка это именно Snapdragon 8 Gen 4, поскольку ASUS использует для своих флагманских смартфонов флагманские же SoC.
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Помимо всего прочего, стало известно, что Zenfone 11 получит AMOLED-экран с разрешением 2400 × 1080 точек (вероятно, 120 Гц) и 16 гигабайт оперативной памяти. Функционировать аппарат будет под управлением операционной системы Android 14 c фирменной графической надстройкой ASUS. Когда именно состоится презентация новинки – пока неизвестно, но есть основания предполагать, что анонса следует ожидать нынешним летом, поскольку Zenfone 10 был выпущен в июне 2023-го года. Что касается стоимости устройства – вероятно, она будет крайне высокой.