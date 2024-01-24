Его характеристики были частично раскрыты благодаря Google Play Console

Как сообщает ресурс 91mobiles, благодаря Google Play Console были частично раскрыты характеристики будущего флагманского смартфона ASUS Zenfone 11. Вопреки предположениям ряда экспертов, он с высокой вероятностью будет базироваться на еще не выпущенной SoC Snapdragon 8 Gen 4, а не на Snapdragon 8 Gen 3. Если точнее, речь идет о неизвестном чипе с восемью ядрами Kryo и графикой Adreno 830. Таких решений у Qualcomm пока нет, и почти наверняка это именно Snapdragon 8 Gen 4, поскольку ASUS использует для своих флагманских смартфонов флагманские же SoC.

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Помимо всего прочего, стало известно, что Zenfone 11 получит AMOLED-экран с разрешением 2400 × 1080 точек (вероятно, 120 Гц) и 16 гигабайт оперативной памяти. Функционировать аппарат будет под управлением операционной системы Android 14 c фирменной графической надстройкой ASUS. Когда именно состоится презентация новинки – пока неизвестно, но есть основания предполагать, что анонса следует ожидать нынешним летом, поскольку Zenfone 10 был выпущен в июне 2023-го года. Что касается стоимости устройства – вероятно, она будет крайне высокой.