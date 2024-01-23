Эксперты считают, что в течение 2024 года будет продано 500-600 тысяч экземпляров

Как сообщает популярный ресурс Wccftech, ссылаясь на информацию известного инсайдера и аналитика TF International Securities Минг-Чи Куо, корпорация Apple реализовала уже от 160 до 180 тысяч гарнитур смешанной реальности Vision Pro. Также эксперт, наряду с рядом других специалистов, полагает, что компании из Купертино в 2024 году удастся продать 500-600 тысяч устройств. Ранее в СМИ появлялись сведения о том, что Apple вряд ли удастся произвести больше 600 тысяч гарнитур из-за нехватки дисплеев.

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По неподтвержденным данным, Apple работает над более бюджетной версией гарнитуры, которая должна выйти в 2025 году – оригинальная Vision Pro стоит от 3500 до 3900 долларов, и это без учета аксессуаров, за полный комплект которых придется отдать еще более 1100 долларов. Конечно, далеко не все аксессуары потребуются каждому клиенту, но некоторые из них, например, защищающие от внешнего света уплотнители, могли бы входить в комплектацию устройства по-умолчанию. Вместо этого компания предпочла продавать их отдельно, за что столкнулась с волной критики в соцсетях и на тематических ресурсах.