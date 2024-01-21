Стоимость самого устройства также весьма велика

Гарнитура смешанной реальности Apple Vision Pro – устройство довольно дорогое даже по меркам компании из Купертино. Базовая его версия с 256 ГБ флеш-памяти обойдется в 3500 долларов США, варианты же с 512 ГБ и 1 ТБ – в 3700 и 3900 долларов соответственно. Еще более 1000 долларов стоит полный комплект аксессуаров, хотя все их приобретать, конечно, будет далеко не каждый пользователь.

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Дорого обойдется и ремонт гарнитуры – если клиент не приобрел расширенную гарантию AppleCare+ за 499 долларов или по подписке, то при ряде повреждений придется заплатить за ремонт до 2400 единиц американской валюты. Даже замена треснувшего защитного стекла в официальном сервисе будет стоить 800 долларов. По мнению ряда экспертов, подписка на AppleCare+ за 25 долларов в месяц выглядит более выгодным вариантом — она включает в себя неограниченный ремонт, если пользователь ненамеренно повреждает устройство. Платить придется разве что за замененные аксессуары. Кстати, за 199 долларов Apple предлагает защитный чехол для хранения и транспортировки гарнитуры. Вероятно, в ближайшее время сторонние компании представят ему более доступные альтернативы.