Достоверной информации о 15-м поколении Core пока не так много, но она есть

Популярный ресурс Wccftech опубликовал предварительную информацию о процессорах Intel Core 15-го поколения, также известных как Arrow Lake-S. Стоит отметить, что поскольку эти данные носят неофициальный характер, они могут впоследствии не подтвердиться, но в большинстве случаев инсайдерские сведения, представленные общественности Wccftech, все же впоследствии оказывались верными.

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Согласно новым данным, процессоры Arrow Lake-S получат производительные ядра Lion Cove и энергоэффективные Skymont. Флагманская модель, которую можно условно назвать Intel Core i9-15900K, получит 8 P-ядер с поддержкой мультипоточности и 16 E-ядер без оной. Таким образом, ядерная формула по сравнению с 14-м поколением не изменится. Уровень PL1 TDP составит 125 Вт, а базовая частота — 3.5 ГГц. Также имеется информация об использовании Intel встроенной графики Xe-LPG и аппаратном ускорении функций искусственного интеллекта. Возможно, речь идет о специализированных блоках вроде тензорных ядер в видеокартах NVIDIA, но это пока лишь предположения. А вот о чем можно говорить с уверенностью, близкой к 100% — так это о том, что у Arrow Lake-S вырастет объем L2-кэша, а также о том, что для новых процессоров потребуются новые материнские платы сокета LGA 1851. Официальный релиз и старт продаж процессоров Intel Arrow Lake-S ожидается в третьем-четвертом квартале 2024 года.