Политического контекста, если верить представителям компании, здесь нет

Как сообщает популярный ресурс Tom’s Hardware, компания AMD убрала упоминание Тайваня с крышек своих новых CPU, оставив только упоминание Малайзии. Ранее на большинстве теплораспределительных крышек процессоров фирмы были упомянуты и Тайвань, и Малайзия. Некоторые интернет-пользователи предположили, что такое решение связано с политическим контекстом и давлением со стороны Китая, частью которого является Тайвань, несмотря на значительную долю автономности и стремление многих тайваньцев к независимости.

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Представители Tom’s Hardware обратились в AMD с запросом, и в компании ответили, что с политическими вопросами решение об изменении маркировки не связано — речь идет лишь об унификации обозначений. Теперь на теплораспределительных крышках новых процессоров будет указываться только страна, в которой проходит завершающий этап производства чипов. В данном случае это Малайзия. Впрочем, многих комментаторов такой ответ все равно не убедил – по их мнению, вряд ли пресс-служба AMD стала бы публично рассказывать о политическом давлении со стороны Поднебесной.