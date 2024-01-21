Покупателем выступит компания из Гонконга, принадлежащая гендиректору Qiwi Андрею Протопопову

Как пишет издание «Ведомости», группа компаний Qiwi, известная большинству россиян благодаря принадлежащей ей одноименной платежной системе, находится на финальной стадии разделения бизнеса – сегментами, расположенными в России и за рубежом теперь будут управлять разные юридические лица. При этом российским сегментом продолжит заведовать текущий главный исполнительный директор Андрей Протопопов, который выкупит необходимые для этого активы, используя свою фирму под названием Fusion Factor Fintech, базирующуюся в Гонконге.

Во внутрироссийский сегмент, по данным журналистов, входят банк, Киви Кошелек, Qiwi Business, система переводов Contact и еще несколько проектов. Зарубежный сегмент будет развиваться под эгидой Qiwi plc. В пресс-службе компании рассказали, что запланированная реструктуризация позволит фирме сохранить листинг на биржах NASDAQ и MOEX в соответствии с интересами как самой Qiwi, так и держателей ее акций. Сумма сделки, по предварительным данным, составит 23.75 миллиарда рублей – одобрение от регулирующих органов получено. Изначально реструктуризацию предполагалось провести до августа 2023 года, но планы пришлось скорректировать из-за позиции NASDAQ и ряда других обстоятельств.