Из-за нехватки компонентов, в частности, дисплеев

Согласно данным аналитической компании Trendforce, корпорация Apple сможет выпустить в 2024 году не больше 500-600 тысяч гарнитур смешанной реальности Vision Pro. Главная тому причина – нехватка компонентов. В особенности – дисплеев Micro OLED, выпускающихся на базе элементов тайваньского полупроводникового гиганта TSMC и японской компании Sony. Выход годной продукции в данном случае составляет около 50%, а потому стоимость пары панелей для одной гарнитуры превышает 700 долларов. Эксперты полагают, что даже при самом позитивном из возможных сценариев партнерам Apple не удастся поставить более миллиона таких дисплеев за год. Сейчас «яблочные» ищут дополнительных поставщиков – в частности, рассматривается вариант сотрудничества с китайской фирмой SeeYA.

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Коммерческий потенциал гарнитуры Vision Pro пока прогнозировать достаточно сложно — среди сдерживающих факторов аналитики называют крайне высокую стоимость устройства, ограниченное время автономной работы и малое количество контента, а также вероятность возникновения неприятных ощущений во время использования – например, тошноты или головокружения. Вероятно, значительный интерес со стороны потребителей снискала бы более бюджетная версия гарнитуры стоимостью до 1500-2000 долларов. Впрочем, даже при текущей цене в 3500 долларов Vision Pro наверняка найдет своих покупателей среди лояльных фанатов бренда, а также новаторов и энтузиастов.