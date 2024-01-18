Правда, пока в ранней версии веб-обозревателя

Как сообщает The Verge, несколько недель назад корпорация Google, входящая в холдинг Alphabet, согласилась урегулировать судебный иск о якобы некорректном и вводящем в заблуждение описании режима «инкогнито» в браузере Chrome, выплатив истцам определенную сумму денежных средств, которая пока не разглашается – изначально те требовали 5 миллиардов долларов США, но, вероятно, стороны сошлись на значительно меньшей сумме.

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После этого инцидента компания решила скорректировать описание режима «инкогнито» —исследователи обнаружили это, изучая раннюю сборку браузера Chrome. Теперь Google предупреждает не только о том, что загрузки, закладки и элементы списка чтения будут сохраняться, но и о том, что включение режима не повлияет на отслеживание действий различными сайтами и сервисами, включая Google. Информация же о том, что активность пользователя может быть видна его провайдеру, интернет-ресурсам и системному администратору, работодателю или учебному заведению, содержалась в описании функции и ранее. Судя по всему, компания решила перестраховаться во избежание получения новых судебных исков, и в одном из ближайших обновлений обновит описание режима «инкогнито» и для релизной версии браузера Chrome.