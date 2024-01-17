Натренировать на это нейросеть можно уже сейчас

Как сообщает Bloomberg, команда из Университета искусственного интеллекта имени Мухаммеда бен Заида в ОАЭ создала и обучила нейросеть, способную правдоподобно подделывать почерк человека. Специалистам удалось получить патент в США. Они не планируют коммерциализировать свой проект, но высказывают опасения, что подобные нейросети смогут создать и другие команды и компании, а значит, в скором времени почерковедческая экспертиза может стать бесполезной – искусственный интеллект сможет подделать любой почерк, получив достаточно образцов.

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Эксперты из ОАЭ полагают, что перед тем, как выпускать на рынок продукт для копирования почерка, необходимо разработать меры, которые позволят отличить сгенерированный искусственным интеллектом почерк от настоящего. Многие другие специалисты по ИИ и нейросетям, впрочем, относятся к подобной идее скептически, говоря о том, что подобные меры будут эффективны лишь на начальном этапе развития генерирующих рукописный текст нейросетей. В будущем же отличить сгенерированный текст от написанного человеком будет невозможно.