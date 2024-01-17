Чтобы "помочь компании в непростое время"

Несколько дней назад, 13 января на складе компании Wildberries в окрестностях Санкт-Петербурга произошел крупный пожар, площадь которого на пике составляла более 70 тысяч квадратных метров. По приблизительным подсчетам, в результате было утеряно или повреждено товаров на сумму порядка 10 миллиардов рублей – эксперты уже называют этот пожар крупнейшим в истории отечественного ритейла.

Изначально компания Wildberries заявила, что вернет деньги всем пострадавшим партнерам и покупателям, но, как сообщают СМИ, сейчас маркетплейс предлагает части продавцов добровольно отказаться от компенсаций, чтобы «помочь компании в непростые времена». Примечательно, что Wildberries выставляет дело так, как будто это некие сознательные продавцы сами обратились к маркетплейсу и заявили, что отказываются от компенсации, а компания лишь решила проинформировать об этом общественность и предложить удобный способ отказа для остальных желающих. Впрочем, судя по комментариям в социальных сетях, многие интернет-пользователи полагают, что Wildberries просто пытается любыми способами уменьшить свои убытки, переложив их часть на плечи своих партнеров. Возможно, отказавшимся от компенсации продавцам в будущем будут предложены какие-либо льготные условия, но на данный момент такой информации нет.