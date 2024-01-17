Воспользоваться ей нужно в первый час после заказа

Как сообщает издание «РИА Новости», крупнейший российский маркетплейс Wildberries реализовал функцию быстрой отмены заказа. Воспользоваться соответствующей кнопкой можно в течение часа после того, как заказ сделан или до того, как его начали собирать – в зависимости от того, что наступит раньше. По задумке, такая функция позволит клиентам быстро отменять случайные или ошибочные заказы. В свою очередь, компании и партнерам возможность быстрой отмены заказа позволит сократить затраты на логистику.

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На текущем этапе кнопка появилась для некоторых заказов с постоплатой – в основном в тех случаях, когда продавец хранит товар на собственном складе, в будущем же она станет доступна и для предоплаченных. Воспользоваться функцией можно как на сайте маркетплейса, так и в мобильном приложении, но для этого придется обновить его до последней актуальной версии. Если функция быстрой отмены по каким-либо причинам окажется недоступна, потребитель по-прежнему может отказаться от заказа в пункте выдачи или просто не приходить за ним. Как заявляют в Wildberries, со временем новой функцией смогут пользоваться все больше клиентов.