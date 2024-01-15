Появления на рынке подобных решений ждут многие пользователи

Как сообщает популярный ресурс GSMChina, китайская корпорация Xiaomi может выпустить специальную версию флагманского смартфона Xiaomi 14 Ultra с подэкранной камерой, при этом стандартная версия с видимой камерой также ожидается. Появления на рынке массовых моделей мобильных устройств с подэкранной камерой ждут многие пользователи – всевозможные вырезы и «челки», согласно опросам, являются одними из наиболее раздражающих элементов дизайна смартфонов.

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Тем не менее, качественно реализовать подэкранную фронтальную камеру не так просто. Здесь есть два варианта: или низкое качество съемки, или заметные искажения в той области дисплея, которая выполняет роль своеобразного объектива. Скорее всего, производитель пойдет по второму пути, поскольку низкокачественные фотоснимки и видеоролики от флагманского смартфона не встретят понимания со стороны аудитории. Возможно, Xiaomi предложит аналог Dynamic Island от Apple или схожее технически-дизайнерское решение, которое позволить нивелировать недостатки подэкранного размещения фронтальной камеры.