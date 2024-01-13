Настоящий кассетный плеер, а не устройство с похожим на него дизайном

Виниловые проигрыватели по-прежнему актуальны, хотя и для узкой аудитории – аудиофилов и некоторых людей, профессионально работающих со звуком. Что же касается CD-плееров и кассетных проигрывателей – казалось, они полностью ушли в прошлое. Тем не менее, компания Fiio неожиданно презентовала в рамках выставки CES 2024 подобное устройство, дизайн которого отсылает к легендарному плееру Sony Walkman из 1979 года.

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Плеер выглядит скорее современно и футуристично, а не в стиле «ретро», что же касается его технических характеристик – они пока не объявлены. Впрочем, исходя из наличия на боковой грани устройства разъема USB, можно предположить, что модель сможет функционировать без подключения к электрической сети, за счет аккумуляторной батареи. Приобрести кассетный проигрыватель Fiio можно будет в марте текущего года по цене от 130 фунтов стерлингов. Массового успеха устройства, конечно, ожидать не следует, но аудиофилам, коллекционерам и ретро-энтузиастам оно может быть интересно, хотя, конечно, в основном такие люди больше ориентированы на виниловые проигрыватели и пластинки для них, а также на ламповую технику.