Опубликованы и ее предварительные характеристики

Как сообщает тайваньское информационное издание Economic Daily, консоль Nintendo Switch 2 может выйти в сентябре 2024 года, опубликованы и ее предварительные технические характеристики. Согласно текущей информации, устройство получит чип NVIDIA T239 (Tegra 239), 8 ГБ оперативной памяти и 64-гигабайтный накопитель, а также дисплей с повышенной частотой обновления, достигающей 120 Гц.

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Ожидается, что стоимость обновленной версии консоли повысится примерно на 100 долларов в связи с ростом цен на комплектующие, а также девальвацией японской валюты, игры для Switch 2 также будут стоить дороже на 10-20%. Зато, как считают эксперты Digital Foundry, девайс сможет обеспечить качественную картинку со стабильной частотой смены кадров в разрешении FullHD. Nintendo пока не подтверждала и не опровергала информацию о характеристиках будущей консоли или о ее возможном релизе, но акции компании выросли в связи с циркулирующими слухами – сейчас стоимость одной ценной бумаги составляет около 8 йен. Капитализация же Nintendo оценивается в 10 триллионов йен или 68 миллиардов американских долларов.