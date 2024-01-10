Хотя в прошлом году уже прошли две волны увольнений

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники в компании, принадлежащий Amazon сервис потоковых трансляций Twitch намеревается сократить около трети персонала – более 500 человек. По мнению руководящего состава фирмы, содержание площадки обходится чрезмерно дорого – часто в подобных случаях пытаются сэкономить в первую очередь именно на штате, и, если верить журналистам, такое решение уже было принято.

По информации источников Bloomberg, несмотря на увеличение доходов от рекламы Twitch спустя девять лет после запуска продолжает генерировать не прибыль, а убытки. Известно, что компания за прошедший год потеряла нескольких высокопоставленных и опытных сотрудников, и это не говоря об уже прошедших раундах увольнений, в результате которых были сокращены порядка 400 человек. Возможно, одной из причин нового масштабного сокращения является и недавний медиаскандал, в ходе которого Twitch сначала значительно смягчил правила, касающиеся частичной наготы и контента для взрослых, но в дальнейшем под давлением сообщества отозвал большую часть изменений.