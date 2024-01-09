Продавцы стараются данный факт не афишировать

Как сообщает издание «Известия» со ссылкой на сведения, полученные от российских ритейлеров, около половины продающихся в стране смартфонов iPhone от корпорации Apple уже распакованы и активированы за рубежом. Год назад число «перепакованных» iPhone находилось на уровне 20%. Как считает эксперт Mobile Research Group Эльдар Муртазин, точный процент таких смартфонов подсчитать сложно – продавцам невыгодно раскрывать подобные данные.

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Активация официально не поставляющихся в Россию смартфонов за рубежом позволяет избежать различного рода санкций и блокировок. При этом приобретать уже активированные мобильные устройства, особенно у мелких продавцов или на вторичном рынке может быть рискованно – в ряде случаев речь идет о бывших в длительном использовании или даже украденных гаджетах. Глава проекта Content-Review Сергей Половников предупреждает, что иногда таким образом реализуются целые партии похищенных в третьих странах смартфонов, при этом спустя определенное время они могут быть заблокированы производителем, после чего станут пригодны лишь на запчасти.