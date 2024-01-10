Возможно, подобных случаев в ближайшее время станет больше

Как сообщает популярный ресурс Wccftech, в Китае выявлен необычный случай мошенничества – некому гражданину продали на вторичном рынке видеокарту NVIDIA GeForce RTX 4090 с отсутствующим GPU и без части чипов памяти под видом полностью работоспособной. Незадачливый покупатель не стал проверять графический ускоритель при покупке, визуально же отсутствие GPU и части памяти не просматривалось из-за заново установленной злоумышленниками массивной системы охлаждения.

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Пострадавший понял, что видеокарта не функционирует, уже дома, после проверки. Частично разобрав устройство, он обнаружил обман, после чего обратился в полицию. Правоохранители, впрочем, сразу заявили, что шансов найти мошенника крайне мало. Тогда гражданин решил предать историю огласке. Как считают эксперты, в ближайшее время подобных случаев может стать больше – в Китае массово выпаивают с RTX 4090 GPU и память, после чего переносят на новые печатные платы и оснащают двухслотовыми системами охлаждения. Такой подход позволяет устанавливать больше графических ускорителей в одну станцию, предназначенную для специализированных вычислений в области искусственного интеллекта.