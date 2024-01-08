Ожидается, что ее запас хода на одном заряде составит не менее 200 км

Как рассказал руководитель ассоциации развития электротранспорта «Рустрансэлектро» Михаил Демурия, компания «Элькафа» планирует в первой половине 2024 года создать опытный образец электромобиля на базе «ГАЗели» – согласно задумке, электрокар должен проезжать без необходимости пополнения запаса энергии не менее 200 км. Также ожидается, что максимальная скорость электрической «ГАЗели» составит более 80-90 км/ч.

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По словам господина Демурии, теоретические расчеты продемонстрировали, что за период порядка 7 лет эксплуатировать в городах подобные электрокары может быть в 4-5 раз выгоднее, чем дизельные транспортные средства. Специалист рассказал, что интерес к проекту уже проявили различные компании, специализирующиеся на транспортировке как продовольствия, так и непродовольственных товаров. Согласно текущим оценкам, первые образцы электро-«ГАЗелей» могут быть отданы в опытную эксплуатацию во втором-третьем квартале нынешнего года. Кстати, все та же компания «Элькафа» планирует в 2024 году создать до 100 электровнедорожников на базе УАЗ-452 СГР – знаменитой «Буханки». При этом многие автолюбители относятся к таким планам скептически, указывая в комментариях на тематических ресурсах и в социальных сетях, что российские климатические и географические условия плохо подходят для электрокаров – их стоит рассматривать разве что в качестве городского транспорта.