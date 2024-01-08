В этом его обвиняли журналисты The Wall Street Journal

Эксцентричный американский предприниматель и миллиардер Илон Маск прокомментировал статью в The Wall Street Journal, в которой его обвинили в периодическом употреблении различных запрещенных веществ. По словам бизнесмена, за последние три года он неоднократно проходил выборочные тесты и те ни разу не показали наличия в его организме алкоголя или наркотиков.

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Алекс Спиро, адвокат Маска, также заявил, что информация в газете является ложной. В ней, помимо всего прочего, сообщается, что некоторые топ-менеджеры и члены советов директоров беспокоятся по поводу того, что вероятное употребление Илоном запрещенных веществ повлияет на его физическое и психическое здоровье, что, в свою очередь, нанесет вред компаниям миллиардера.

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Илон Маск является одним из самых известных и скандальных бизнесменов на планете – он знаменит как развитием прогрессивных технологий, так и скандальными заявлениями и поступками. Среди последних, например – приобретение социальной сети Twitter, которая в дальнейшем была переименована в X, и проведение в ней ряда неоднозначных реформ. Аудитория площадки после этого значительно упала, как и ее доходы.